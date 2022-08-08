В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в мошенничестве

В Хорошевском районе Москвы завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества при сдаче квартир. Фигурантами по нему проходят четверо петербуржцев – две женщины и двое мужчин.

Как считает следствие, подозреваемые в 2020-2021 годах выкладывали на специализированном интернет-портале объявления о сдаче в аренду столичной жилой недвижимости по низким ценам. Находя клиентов, подозреваемые указывали им реквизиты карт, на которые предлагали внести деньги в качестве залога. После перечисления средств связь с мошенниками обрывалась.

Всего, по данным полицейского ведомства, петербуржцы обманули таким образом более сорока человек. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. В ходе обысков по местам проживания обвиняемых правоохранители изъяли банковские и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, а также планшеты и мобильные телефоны.

Уголовное дело передано в Савёловский суд столицы для рассмотрения по существу. В ходе следствия весь ущерб, причинённый действиями фигурантов дела, был полностью возмещён.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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