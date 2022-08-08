В Петербурге одиннадцатилетний школьник попал под иномарку

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга накануне примерно в половине пятого дня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сильно пострадал ребёнок. Несовершеннолетнего отправили на госпитализацию в тяжёлом состоянии.
Согласно предварительной информации, инцидент произошёл неподалёку от дома номер пятнадцать по Выборгскому шоссе. Двадцатипятилетний водитель иномарки ехал по боковому проезду вдоль шоссе в сторону проспекта Просвещения и не успел затормозить перед мальчиком, переходящим дорогу.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у ребёнка травмы и переломы. Пострадавшего доставили в городскую больницу номер девятнадцать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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