В ходе рейда по Невскому району Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали более полусотни нелегальных мигрантов

Сегодня, 12:24

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В ходе рейда по Невскому району Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали более полусотни нелегальных мигрантов
Фото из открытых источников

Правоохранители Невского района Северной столицы провели рейд по многоквартирным домам на вверенной им территории. Полицейские занимались выявлением «резиновых» квартир, уделив особое внимание хостелам.

В результате проверки пятнадцати домов были выявлены сорок пять квартир, сдаваемых хозяевами в аренду. Данные о них передали в налоговые органы для проверки. Помимо этого, в двух хостелах – на улице Ткачей и проспекте Большевиков – у двенадцати иностранных граждан были обнаружены нарушения, касающиеся миграционного законодательства.

Всего в отделение отправились пятьдесят пять человек, сорока двух из которых привлекли за миграционные нарушения. В отношении двоих мигрантов решается вопрос о возбуждении уголовных дел за предъявление документов, имеющих признаки подделки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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