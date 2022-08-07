В ходе рейда по Невскому району Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали более полусотни нелегальных мигрантов

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Правоохранители Невского района Северной столицы провели рейд по многоквартирным домам на вверенной им территории. Полицейские занимались выявлением «резиновых» квартир, уделив особое внимание хостелам.
В результате проверки пятнадцати домов были выявлены сорок пять квартир, сдаваемых хозяевами в аренду. Данные о них передали в налоговые органы для проверки. Помимо этого, в двух хостелах – на улице Ткачей и проспекте Большевиков – у двенадцати иностранных граждан были обнаружены нарушения, касающиеся миграционного законодательства.
Всего в отделение отправились пятьдесят пять человек, сорока двух из которых привлекли за миграционные нарушения. В отношении двоих мигрантов решается вопрос о возбуждении уголовных дел за предъявление документов, имеющих признаки подделки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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