Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов

Сегодня, 08:34

0

Image 16+
Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов
Фото из открытых источников

Петербургская семья, пережившая пожар в собственной квартире, заодно лишилась довольно внушительной суммы денег. Избавиться от личных сбережений доверчивым горожанам помогли двое мужчин, сочинивших жалостливую историю о пропавшем животном.

Как сообщили источники, в субботу к полицейским обратился житель Пушкино, который рассказал о том, что накануне в его квартире произошёл пожар. Возгорание началось на кухне, и пока на вызов ехали сотрудники МЧС, хозяева сдерживали распространение огня своими силами. Дверь квартиры при этом была открыта нараспашку.

Спустя некоторое время к петербуржцам заглянули двое мужчин, одетых в чёрное. Визитёры расстроенно сообщили хозяевам о пропаже якобы сбежавшей кошки. Домочадцы, поверившие неизвестным, разрешили поискать беглянку в своей квартире.

Судя по всему, поиски незваных гостей увенчались весьма неплохим результатом: ситуация с кошкой не прояснилась, однако заявитель не досчитался двадцати двух тысяч долларов, чудесным образом исчезнувших из квартиры.

Правоохранители возбудили дело по факту кражи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов

Сегодня, 08:34

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Вчера, 12:39

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

5-08-2022, 13:54

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

Петербургские врачи спасают ребёнка, который чудом остался жить после падения с четвёртого этажа

30-07-2022, 23:29

В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

30-07-2022, 14:09

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

На турецких курортах поляки избивают российских туристов

25-07-2022, 13:44

В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

24-07-2022, 21:19

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

24-07-2022, 05:29

К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

23-07-2022, 23:44

Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

21-07-2022, 21:54

Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

20-07-2022, 09:59

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

20-07-2022, 05:09

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

18-07-2022, 08:49

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-07-2022, 23:09

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

12-07-2022, 08:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

0

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...

Подробнее
Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

0

На Западе считают, что наступление российских войск на территории Украины замедляется. Поэтому, чтобы перехватить...

Подробнее
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Вчера, 12:39

0

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была...

Подробнее
Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

6-08-2022, 16:34

0

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны...

Подробнее
Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

0

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы...

Подробнее
В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

0

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

0

Ситуация на рынке труда в России может ухудшиться уже осенью текущего года, предупреждают эксперты Центра...

Подробнее
Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

0

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост...

Подробнее
Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Вчера, 11:44

0

Российские истребители Су-35 вооружат новейшими авиационными ракетами, что позволит поражать цели на расстоянии до 300...

Подробнее
Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Вчера, 10:29

0

Google прислал «Ростеху» уведомление о блокировке его YouTube-канала по причине введенных Западом санкций. В этой связи...

Подробнее