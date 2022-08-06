Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов

Петербургская семья, пережившая пожар в собственной квартире, заодно лишилась довольно внушительной суммы денег. Избавиться от личных сбережений доверчивым горожанам помогли двое мужчин, сочинивших жалостливую историю о пропавшем животном.

Как сообщили источники, в субботу к полицейским обратился житель Пушкино, который рассказал о том, что накануне в его квартире произошёл пожар. Возгорание началось на кухне, и пока на вызов ехали сотрудники МЧС, хозяева сдерживали распространение огня своими силами. Дверь квартиры при этом была открыта нараспашку.

Спустя некоторое время к петербуржцам заглянули двое мужчин, одетых в чёрное. Визитёры расстроенно сообщили хозяевам о пропаже якобы сбежавшей кошки. Домочадцы, поверившие неизвестным, разрешили поискать беглянку в своей квартире.

Судя по всему, поиски незваных гостей увенчались весьма неплохим результатом: ситуация с кошкой не прояснилась, однако заявитель не досчитался двадцати двух тысяч долларов, чудесным образом исчезнувших из квартиры.

Правоохранители возбудили дело по факту кражи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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