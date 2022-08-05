Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

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Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была озвучена авторами Telegram-канала Baza, пишет «Лента».
Источники издания рассказали журналистам, что самочувствие Сальдо ухудшилось после того, как он отведал блюда, приготовленные для него новым поваром. Последнего к чиновнику устроила на работу горничная - она работает в доме у главы временной администрации.
«Через полчаса после того, как Сальдо поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы. Еще через пару часов он потерял сознание», — говорится в сообщении.
О том, что Сальдо госпитализирован, СМИ сообщили еще 4 августа.
Вчера стало известно о том, что на замглавы администрации Новой Каховки (Херсонская область) Виталия Гура было совершено покушение. Врачи не смогли его спасти - он скончался.
Напомним, Херсон - единственный областной центр Украины, который был занят российскими войсками в течение специальной военной операции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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