Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Сегодня, 12:39

0

Image 16+
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную
Глава временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была озвучена авторами Telegram-канала Baza, пишет «Лента».

Источники издания рассказали журналистам, что самочувствие Сальдо ухудшилось после того, как он отведал блюда, приготовленные для него новым поваром. Последнего к чиновнику устроила на работу горничная - она работает в доме у главы временной администрации.

«Через полчаса после того, как Сальдо поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы. Еще через пару часов он потерял сознание», — говорится в сообщении.

О том, что Сальдо госпитализирован, СМИ сообщили еще 4 августа.

Вчера стало известно о том, что на замглавы администрации Новой Каховки (Херсонская область) Виталия Гура было совершено покушение. Врачи не смогли его спасти - он скончался.

Напомним, Херсон - единственный областной центр Украины, который был занят российскими войсками в течение специальной военной операции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Сегодня, 12:39

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

Вчера, 22:39

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

5-08-2022, 13:54

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

Петербургские врачи спасают ребёнка, который чудом остался жить после падения с четвёртого этажа

30-07-2022, 23:29

В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

30-07-2022, 14:09

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

На турецких курортах поляки избивают российских туристов

25-07-2022, 13:44

В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

24-07-2022, 21:19

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

24-07-2022, 05:29

К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

23-07-2022, 23:44

Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

21-07-2022, 21:54

Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

20-07-2022, 09:59

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

20-07-2022, 05:09

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

18-07-2022, 08:49

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-07-2022, 23:09

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

12-07-2022, 08:34

Семидесятилетний житель Санкт-Петербурга принял участие в «спецоперации ФСБ» стоимостью чуть более девяти миллионов

9-07-2022, 22:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

5-08-2022, 12:45

0

Недовольство петербуржцев законом о комплексном развитии территорий (КРТ) ставит под угрозу стабильность «тыла» в...

Подробнее
Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Вчера, 16:22

0

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...

Подробнее
Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

4-08-2022, 22:54

0

Военные Вооруженных сил Российской Федерации остановили азербайджанскую военную операцию «Возмездие». Российская армия,...

Подробнее
Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

5-08-2022, 13:54

0

Сегодня стали известны подробности инцидента с легкомоторным самолётом Piper PA-28, совершившим накануне около пяти...

Подробнее
Политолог Суздальцев предсказал освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели

Политолог Суздальцев предсказал освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели

5-08-2022, 09:39

0

Политолог Андрей Суздальцев спрогнозировал полное освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели. По его словам, в...

Подробнее
Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

Вчера, 07:44

0

На Западе считают, что наступление российских войск на территории Украины замедляется. Поэтому, чтобы перехватить...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Вчера, 16:34

0

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны...

Подробнее
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Сегодня, 12:39

0

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была...

Подробнее
Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Вчера, 19:04

0

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост...

Подробнее
В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

Вчера, 22:39

0

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция...

Подробнее