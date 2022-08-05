В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция обрушилась на проходящую мимо женщину.

Первую помощь сорокаоднолетней пострадавшей оказали случайные свидетели происшествия, они же вызвали к ней бригаду скорой помощи. По предварительной информации, опасных травм гражданка одной из стран Средней Азии не получила, но отправиться в больницу ей всё же пришлось - медики диагностировали у жертвы стихии закрытый перелом руки, после чего отвезли пациентку в Александровскую клинику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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