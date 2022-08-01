Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

Сегодня, 13:54

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Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу
Фото из открытых источников

Сегодня стали известны подробности инцидента с легкомоторным самолётом Piper PA-28, совершившим накануне около пяти часов вечера аварийную посадку на берегу острова Западный Котлин. Со слов источников в правоохранительных органах, у воздушного судна во время набора высоты произошёл отказ двигателя.

Самолётом по доверенности управлял шестидесятитрёхлетний житель Санкт-Петербурга. По предварительным данным, мужчина находился в кабине один, в результате ЧП пилот не пострадал, его лицензия действительна до апреля следующего года.

По некоторым данным, в прошлом году имя петербуржца уже попадало в новостные ленты, причём также в связи с авиапроисшествием. Восьмого января две тысячи двадцать первого года мужчина, налетавший на тот момент почти шесть тысяч часов, столкнулся на взлёте с другим легкомоторным самолётом под управлением пилота с двадцатилетним стажем. Как и в этот раз, участник воздушной аварии смог благополучно приземлиться, однако, три человека, находившиеся на борту второго летательного аппарата, погибли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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