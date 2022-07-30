Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита
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Сотрудники петербургской полиции разыскивают неизвестного налётчика, ограбившего круглосуточный магазин в Выборгском районе Северной столицы. Чтобы убедить его персонал в серьёзности своих намерений, скрывающий своё лицо злоумышленник посетил торговую точку, вооружившись ножом.
О случившемся ЧП сотрудники полиции узнали накануне, после того как на номер экстренных служб в районе семи часов утра поступил звонок от продавщицы, рассказавшей о нападении. Прибыв на место инцидента, правоохранители установили, что минут за десять до звонка в помещение, занимаемое магазином, вошёл незнакомец в маске. Угрожая сотруднице принесённым ножом, налётчик забрал из кассы тридцать тысяч рублей, после чего быстро ретировался.
Визит мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает розыск.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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