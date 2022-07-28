Петербургские врачи спасают ребёнка, который чудом остался жить после падения с четвёртого этажа

Очередной несчастный случай, связанный с падением ребёнка из окна, произошёл накануне в Северной столице.

В настоящее время медперсонал петербургской клиники Святой Марии Магдалины занят спасением семилетнего ребёнка, который выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома. Как зачастую бывает в таких случаях, игравший на подоконнике мальчик облокотился на москитную сетку, которая совсем не была рассчитана на вес пострадавшего.

По предварительным данным, инцидент произошёл ближе к вечеру на четырнадцатой линии Васильевского острова. Мальчик выжил после падения, однако врачи диагностировали у него множественные переломы, сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

Как говорят сами медики, состояние ребёнка остаётся тяжёлым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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