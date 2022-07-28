В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

Согласно сообщениям источников, накануне примерно в шесть часов утра правоохранители Северной столицы приняли сигнал о массовой драке от охранника овощебазы, расположенной на Софийской улице. На место происшествия были отправлены полицейские наряды, первыми туда прибыли инспекторы ДПС.

По горячим следам полицейскими был задержан двадцатичетырёхлетний гражданин Азербайджана, который, предварительно, порезал ножом сорокапятилетнего земляка. Раненого отправили на госпитализацию, подозреваемого – в отделение. Врачи диагностировали у потерпевшего колото-резаные раны живота и шеи.

Следственным отделом по Фрунзенскому району Главного следственного управления СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Задержанный мигрант помещён в ИВС до избрания в отношении его меры пресечения. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за кражу, побывав и в СИЗО, и под домашним арестом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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