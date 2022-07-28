В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

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В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko
Фото из открытых источников

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки Ростова-на-Дону, ранее объявленной в розыск. Следователи предъявили задержанной обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как считает следствие, женщина руководила структурным подразделением преступного сообщества, действовавшего на территории Краснодарского края и Ростовской области. Подозреваемая была назначена директором сети финансовой пирамиды Finiko, осуществляя руководство несколькими «топ-менеджерами». Известно, что на эту должность ростовчанку назначили после того, как благодаря её действиям в Finiko было привлечено более пяти миллионов долларов.

Задержанная была обнаружена на территории Всеволожского района Ленинградской области. Женщина помещена в СИЗО, часть её имущества арестовано. Следствие продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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