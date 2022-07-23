На турецких курортах поляки избивают российских туристов

Сегодня, 13:44

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На турецких курортах поляки избивают российских туристов
Фото из открытых источников

Портал «Турпром» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что прибывшие на отдых в Турцию туристы позволяют себе неодобрительное отношение к россиянам. Так, 13 июля в отеле Quattro Beach в Алании произошел вопиющий случай. Речь идет о том, что группа из четырех поляков среди бела дня набросилась на молодого человека прямо в ресторане. 

За происходящим молча наблюдали сотрудники охраны отеля и обслуживающий персонал. Они не вмешивались, несмотря на просьбы супруги избиваемого, которая пыталась разнять дерущихся. Конфликт произошел на почве политических убеждений. Пострадавшему россиянину не оказали медицинскую помощь и увезли на полицейский участок. Парня поместили в камеру и вынуждали его сознаться в том, что он спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбляя гостей отеля. Россиянину не позволили связаться с российским посольством, юристами и женой. Утром ему удалось добраться до отеля и получить медпомощь, но ее оказали не врачи, а супруга.

Позже владелец отеля пустил в ход угрозы, заставив таким образом пострадавшего и его жену подписать документы, в рамках которого те отказываются от претензий в адрес Quattro Beach и его сотрудников. Как потом выяснилось, отельер был знаком с гостями из Польши, которые устроили разборки, и не хотел, чтобы у них были проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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