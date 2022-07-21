В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

Сегодня, 21:19

0

Image 16+
В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию
Фото из открытых источников

Накануне ночью возле магазина, расположенного на проспекте Королёва, тридцатичетырёхлетний петербуржец не смог разойтись с тридцатиоднолетним оппонентом. Случайно вспыхнувшую ссору её участники попытались закончить, применяя предметы, которые на тот момент оказались под рукой у спорщиков. Выяснилось, что по боевым характеристикам травматический пистолет явно превосходит газовый баллончик.

По предварительным данным, стрелок достал оружие после того, как его визави распылил газ. При этом он трижды выстрелил в воздух, после чего направил ствол в сторону противника. Прозвучал четвёртый выстрел, а хозяин пистолета сел за руль иномарки и ретировался с поля боя.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшего, раненого в руку. Мужчина был госпитализирован. Спустя некоторое время стрелок сам явился в отделение полиции. В настоящее время по факту инцидента идёт проверка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

Сегодня, 21:19

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

Сегодня, 05:29

К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

Вчера, 23:44

Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

21-07-2022, 21:54

Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

20-07-2022, 09:59

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

20-07-2022, 05:09

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

18-07-2022, 08:49

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-07-2022, 23:09

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

12-07-2022, 08:34

Семидесятилетний житель Санкт-Петербурга принял участие в «спецоперации ФСБ» стоимостью чуть более девяти миллионов

9-07-2022, 22:14

Петербургским полицейским пришлось останавливать авто с «весёлым» содержимым багажника стрельбой по колёсам

8-07-2022, 17:04

Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

7-07-2022, 08:04

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

В центре Санкт-Петербурга двое приезжих россиян обстреляли мигранта

3-07-2022, 22:14

В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

3-07-2022, 19:14

Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

1-07-2022, 19:39

В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

1-07-2022, 15:39

Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

30-06-2022, 16:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

22-07-2022, 12:14

0

Правительство Ленинградской области намерено вслед за властями Петербурга существенно повысить для физлиц плату за...

Подробнее

Одиозная жена владельца «Метр Девелопмент Групп» критиковала российское законодательство

Сегодня, 15:05

0

Супруга нового девелопера Санкт-Петербурга Александра Андреева и PR-директор компании «Метр Девелопмент Групп» Оксана...

Подробнее
Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

22-07-2022, 10:42

0

Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор...

Подробнее
Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

Вчера, 10:39

0

Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской...

Подробнее
К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

Вчера, 23:44

0

Накануне в начале шестого часа вечера в Санкт-Петербурге возле городской поликлиники номер восемь был обнаружен...

Подробнее
После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

Сегодня, 05:29

0

Накануне двое жителей посёлка Песочный были госпитализированы бригадой скорой помощи с довольно серьёзными травмами....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВВС Израиля нанесли не менее 8 ракетных ударов по аэропорту Дамаска, невзирая на предупреждение РФ

ВВС Израиля нанесли не менее 8 ракетных ударов по аэропорту Дамаска, невзирая на предупреждение РФ

22-07-2022, 10:19

0

Сегодня ночью аэропорт Меззе, расположенный в окрестностях Дамаска, подвергся мощным ракетным ударам со стороны...

Подробнее
Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

22-07-2022, 23:34

0

В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно,...

Подробнее
NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

22-07-2022, 14:09

0

Украина готовится к контрнаступлению, чтобы освободить южные территории, занятые Россией с момента начала «военной...

Подробнее
Российские военные применили на территории Украины новейший дрон «Ласточка»

Российские военные применили на территории Украины новейший дрон «Ласточка»

22-07-2022, 09:24

0

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине начали применять в зоне активного ведения боевых...

Подробнее