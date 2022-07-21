В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

Накануне ночью возле магазина, расположенного на проспекте Королёва, тридцатичетырёхлетний петербуржец не смог разойтись с тридцатиоднолетним оппонентом. Случайно вспыхнувшую ссору её участники попытались закончить, применяя предметы, которые на тот момент оказались под рукой у спорщиков. Выяснилось, что по боевым характеристикам травматический пистолет явно превосходит газовый баллончик.

По предварительным данным, стрелок достал оружие после того, как его визави распылил газ. При этом он трижды выстрелил в воздух, после чего направил ствол в сторону противника. Прозвучал четвёртый выстрел, а хозяин пистолета сел за руль иномарки и ретировался с поля боя.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшего, раненого в руку. Мужчина был госпитализирован. Спустя некоторое время стрелок сам явился в отделение полиции. В настоящее время по факту инцидента идёт проверка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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