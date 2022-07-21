После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

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Накануне двое жителей посёлка Песочный были госпитализированы бригадой скорой помощи с довольно серьёзными травмами. Как оказалось, оба пациента являются соседями, а повреждения друг другу они нанесли в процессе спора по поводу раздела имущества.
Об инциденте с членовредительством правоохранители узнали накануне в начале третьего часа дня. Приехав на вызов, полицейские застали на месте происшествия шестидесятишестилетнего пенсионера и его сорокадвухлетнего соседа. У первого вызванные медики диагностировали ушиб головы, а у второго – помимо закрытой черепно-мозговой травмы обнаружили сломанную голень и множество различных ушибов.
Оба воинственных собеседника попали в сороковую городскую больницу, причём состояние пенсионера медики определили как среднетяжёлое, а вот его оппонент лёг на больничную койку в состоянии более плачевном.
Сотрудники полиции изъяли у соседей лом и молоток, после чего приступили к решению вопроса о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее оба мужчин ни в чём криминальном замечены не были.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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