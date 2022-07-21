К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

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Накануне в начале шестого часа вечера в Санкт-Петербурге возле городской поликлиники номер восемь был обнаружен окровавленный мужчина. Спустя некоторое время нежданный пациент скончался.
При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что мужчину привезли на «Газели», причём пострадавший сам покинул салон автомобиля, но сразу после этого упал. Перед тем как покинуть место происшествия водитель зашёл в здание клиники и попросил медперсонал оказать помощь своему пассажиру.
Спустя некоторое время водителя нашли, им оказался местный житель пятидесятидвухлетнего возраста. Как выяснилось, умерший мужчина был младше его на два года и являлся гражданином Азербайджана. После осмотра машины, на которой передвигались оба участника инцидента, её отправили к полицейскому отделению.
Известно, что ни погибший, ни его знакомый ранее проблем с законом не имели. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, в соответствии результатами которой может быть возбуждено уголовное дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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