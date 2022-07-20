Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

В Петербурге поставлена точка в деле, возбуждённом по факту телефонного терроризма. Его фигурантом стал некий местный житель, который избрал довольно незаурядный способ «отомстить» сотрудникам сетевого магазина за отказ разменять ему тысячу рублей. Сегодня пресс-служба объединённых судов Северной столицы озвучила детали совершённого преступления и назначенного наказания.

По данным следствия, восемнадцатого июня петербуржец, зашедший в магазин Fix Price на Пискаревском проспекте, нарвался на отказ в размене денег. Отведя душу руганью с продавцом, мужчина счёл, что не довёл дело мести до конца, и решил завершить её звонком в экстренные службы.

Сообщив оператору о якобы заложенной в помещении магазина бомбе, «мститель» в конце концов успокоился, правда, ненадолго. После того как правоохранители отработали ложный вызов, они прибыли в гости к самому заявителю.

Рассмотрев дело по существу, суд учёл все смягчающие вину обстоятельства и приговорил петербуржца к трёхлетнему сроку заключения условно с испытательным сроком два года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700