Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

Сегодня, 09:59

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Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии
Фото из открытых источников

Редкое и необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в центре Северной столицы. В районе Аничкова моста был отмечен инцидент с участием автомобиля и велосипеда, оказавшегося на проезжей части улицы без своей хозяйки.

Первые сведения о ДТП на набережной Фонтанки сообщили случайные прохожие, увидевшие лежащую на тротуаре велосипедистку. Как позже выяснилось, сообщения людей о том, что девочка попала в аварию, к счастью, оказались не совсем достоверными. Согласно информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с авто столкнулся только её велосипед.

По предварительным данным, падение пострадавшей произошло до столкновения с автомобилем, причём она в тот момент ехала по тротуару. После этого «железный конь» отлетел на дорогу, где и попал под колёса проезжающей мимо машины. Мать девочки отказалась от оформления ДТП, серьёзных травм её дочь не получила.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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