Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

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Сегодня днём появилась информация о том, что из-за неизвестных злоумышленников была сорвана штатная работа Выборгского районного суда Северной столицы – людей эвакуировали в связи с угрозой проведения теракта. Участники заседаний и сотрудники учреждения покинули здание суда и вышли на улицу после срабатывания системы оповещения. По предварительным данным, инцидент произошёл в районе половины третьего дня.
Согласно сообщению источников, в тексте отправленного письма авторы пригрозили устроить теракты не только в петербургских судах, но и в вагонах городского метрополитена.
Напомним, сегодня в Выборгском райсуде проходили слушания по делу экс-депутата Санкт-Петербургского Законодательного собрания, обвиняемого в махинациях с поправкой к городскому бюджету. Неделю назад, там же, экс-парламентарий во время своего выступления заявил о том, что ранее его принудили дать признательные показания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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