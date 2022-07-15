Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

В субботу утром жители многоэтажных домов на Шуваловском проспекте проснулись от громких криков. Как оказалось, их издавала женщина, которую сотрудники полиции пытались усадить в служебный автомобиль.

По предварительным данным, дежурный наряд дорожно-постовой службы остановил каршеринговую иномарку, двигавшуюся от ночного клуба, в начале восьмого утра. При знакомстве с документами тридцатилетней женщины-водителя сотрудники полиции выяснили, что их обладательница находится в состоянии, далёком от адекватного.

Во время общения с правоохранителями дама при поддержке пассажирки продемонстрировала глубокие познания русского нелитературного языка, после чего попыталась спешно прервать интересную беседу и покинуть место происшествия.

В итоге сотрудникам пришлось догонять собеседницу и усаживать её в служебный автомобиль в наручниках. Вторая женщина также присоединилась к своей подруге. В отделе обеим вручили протоколы о хулиганстве, а виновнице «веселья» заодно присовокупили статьи об отказе от медосвидетельствования и управлении транспортным средством без документов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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