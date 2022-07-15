17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

Пока юный герой ночных криминальных сводок, зафиксировавших гонки с полицейским патрулём и аварию с автобусом в Приморском районе Северной столицы, поправляет расшатанное здоровье в клинике, правоохранители возбудили уголовное дело об угоне авто, которым управлял молодой человек.

По предварительной информации, официально не работающий и нигде не обучающийся семнадцатилетний житель Коломяг минувшей ночью катался по городу с друзьями на иномарке, взятой в аренду по чужому аккаунту.

Неподалёку от дома водителя машина привлекла внимание сотрудников ДПС. Пытаясь избежать встречи с правоохранителями, иномарка нырнула во дворы, а при попытке вывернуть на дорогу столкнулась с автобусом и завалилась на бок.

Всех троих молодых людей, сидевших в автомобиле, госпитализировали в детскую больницу Марии Магдалины с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Расследование дела продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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