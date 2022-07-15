17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

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По предварительной информации, официально не работающий и нигде не обучающийся семнадцатилетний житель Коломяг минувшей ночью катался по городу с друзьями на иномарке, взятой в аренду по чужому аккаунту.
Неподалёку от дома водителя машина привлекла внимание сотрудников ДПС. Пытаясь избежать встречи с правоохранителями, иномарка нырнула во дворы, а при попытке вывернуть на дорогу столкнулась с автобусом и завалилась на бок.
Всех троих молодых людей, сидевших в автомобиле, госпитализировали в детскую больницу Марии Магдалины с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Расследование дела продолжается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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