17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

Вчера, 23:09

0

Image 16+
17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела
Фото из открытых источников

Пока юный герой ночных криминальных сводок, зафиксировавших гонки с полицейским патрулём и аварию с автобусом в Приморском районе Северной столицы, поправляет расшатанное здоровье в клинике, правоохранители возбудили уголовное дело об угоне авто, которым управлял молодой человек.

По предварительной информации, официально не работающий и нигде не обучающийся семнадцатилетний житель Коломяг минувшей ночью катался по городу с друзьями на иномарке, взятой в аренду по чужому аккаунту.

Неподалёку от дома водителя машина привлекла внимание сотрудников ДПС. Пытаясь избежать встречи с правоохранителями, иномарка нырнула во дворы, а при попытке вывернуть на дорогу столкнулась с автобусом и завалилась на бок.

Всех троих молодых людей, сидевших в автомобиле, госпитализировали в детскую больницу Марии Магдалины с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Расследование дела продолжается.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

Вчера, 23:09

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

12-07-2022, 08:34

Семидесятилетний житель Санкт-Петербурга принял участие в «спецоперации ФСБ» стоимостью чуть более девяти миллионов

9-07-2022, 22:14

Петербургским полицейским пришлось останавливать авто с «весёлым» содержимым багажника стрельбой по колёсам

8-07-2022, 17:04

Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

7-07-2022, 08:04

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

В центре Санкт-Петербурга двое приезжих россиян обстреляли мигранта

3-07-2022, 22:14

В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

3-07-2022, 19:14

Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

1-07-2022, 19:39

В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

1-07-2022, 15:39

Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

30-06-2022, 16:54

Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей

30-06-2022, 08:19

Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела

28-06-2022, 15:44

Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

27-06-2022, 20:19

В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

27-06-2022, 18:09

Под Алчевском горит склад боеприпасов

27-06-2022, 14:14

Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

26-06-2022, 22:54

В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

26-06-2022, 18:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

15-07-2022, 13:49

0

В ходе заседания Госдумы министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что в России будет увеличено...

Подробнее
Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

15-07-2022, 14:32

0

Не управлением, а «непрекращающимся позорищем» назвал политтехнолог Вадим Полежаев работу петербургских влаастей под...

Подробнее
Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

0

Сегодня стало известно о том, что тринадцатого июля ближе к часу ночи к полицейским Выборгского района обратился...

Подробнее
Bloomberg: Евросоюз вынужденно сокращает экономическую помощь Украине

Bloomberg: Евросоюз вынужденно сокращает экономическую помощь Украине

15-07-2022, 15:04

0

Анализируя текущую ситуацию вокруг украинского конфликта, обозреватели Bloomberg отмечают, что сокращение помощи...

Подробнее
За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

15-07-2022, 21:34

0

Сегодня появилась информация о том, что на территории Северной столицы в текущем году по программе капремонта жилья...

Подробнее
EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

Вчера, 09:49

0

Военный истребитель ВВС КНР, который изготовлен в Российской Федерации, вступил во взаимодействие в воздушном...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

Вчера, 12:09

0

Из-за ситуации с Украиной президент США Джо Байден теряет шансы на переизбрание. Об этом заявил в статье на страницах...

Подробнее
Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

16-07-2022, 13:49

0

Военный эксперт Владимир Гундаров предполагает, что Украина устроит провокацию против российских военных кораблей в...

Подробнее
17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

Вчера, 23:09

0

Пока юный герой ночных криминальных сводок, зафиксировавших гонки с полицейским патрулём и аварию с автобусом в...

Подробнее