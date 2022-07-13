Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

Сегодня стало известно о том, что тринадцатого июля ближе к часу ночи к полицейским Выборгского района обратился сорокадевятилетний местный житель, который сообщил правоохранителям о том, что неизвестным лицом на Железнодорожной улице в Приморске был подожжён автомобиль ВАЗ-2115 две тысячи четвёртого года выпуска. Огонь повредил лакокрасочное покрытие авто, причинив ущерб на сумму около восьмидесяти тысяч рублей.

Уже к вечеру того же дня в посёлке Ермилово полицейскими была задержана подозреваемая в поджоге тридцатидевятилетняя женщина. По предварительным данным, перебрав с горячительными напитками, дама решила поджечь авто, вспомнив некие личные претензии к заявителю. Однако, как оказалось, машина принадлежала не ему, а третьему лицу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Пока задержанную отпустили под обязательство о явке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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