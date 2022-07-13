Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя
Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что тринадцатого июля ближе к часу ночи к полицейским Выборгского района обратился сорокадевятилетний местный житель, который сообщил правоохранителям о том, что неизвестным лицом на Железнодорожной улице в Приморске был подожжён автомобиль ВАЗ-2115 две тысячи четвёртого года выпуска. Огонь повредил лакокрасочное покрытие авто, причинив ущерб на сумму около восьмидесяти тысяч рублей.
Уже к вечеру того же дня в посёлке Ермилово полицейскими была задержана подозреваемая в поджоге тридцатидевятилетняя женщина. По предварительным данным, перебрав с горячительными напитками, дама решила поджечь авто, вспомнив некие личные претензии к заявителю. Однако, как оказалось, машина принадлежала не ему, а третьему лицу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Пока задержанную отпустили под обязательство о явке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...Подробнее
При выполнении спецоперации на Украине погибли жители Мурманской области - рядовой Никита Сидякин и рядовой Юрий Сахно....Подробнее
Сотрудники полиции Фрунзенского района Северной столицы задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в...Подробнее
США проводят в Тихом океане учения RIMPAC 2022, которые, как заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм...Подробнее
Россия не отказалась от своих планов и готовит новое наступление на территории соседней Украины. Об этом говорится в...Подробнее
У знаменитой американской компании Boeing в июле нынешнего года своего рода юбилей. С конвейера сошел уже 150-ый по...Подробнее
Губернатор Александр Беглов пообещал возвести новый приют для бездомных животных. Не исключено, что очередное заявление...Подробнее
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга больше года готовились к переносу Большого порта, чтобы получить возможность построить на его...Подробнее
В Украине при выполнении воинского долга погиб Владислав Светличный. Об этом сообщили в отделе информационного...Подробнее
Комментировать