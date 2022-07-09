Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

Сегодня, 13:44

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Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу
Фото из открытых источников

Накануне в Выборгском районе Санкт-Петербурга правоохранители около четырёх часов потратили на поиски нервного автомобилиста, стрелявшего в пешехода во время вспыхнувшего между ними конфликта. Как оказалось, всё это время разыскиваемый злоумышленник находился неподалёку от места происшествия.

Об инциденте сотрудники полиции узнали примерно в два часа дня, со слов испуганной женщины, позвонившей на единый телефон службы спасения. Сорокачетырёхлетняя заявительница рассказала оператору о том, что в районе пересечения Выборгского шоссе с улицей Хошимина у неё произошёл конфликт с водителем иномарки. В ходе выяснения отношений нервный визави достал оружие и произвёл выстрел в сторону петербурженки, но, к счастью, промахнулся.

Женщина успела запомнить номер авто, на котором передвигался стрелок, и спустя несколько часов правоохранители задержали тридцатилетнего подозреваемого на той же улице Хошимина, после чего доставили его в отдел. У любителя разрешать бытовые конфликты с помощью оружия изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня». Мужчину опросили и пока отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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