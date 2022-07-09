Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

Сотрудники полиции Фрунзенского района Северной столицы задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в угоне двух «Жигулей» в течение двух дней. Одно из угнанных авто – ещё с советскими номерами.

Шестого июля примерно в половине двенадцатого ночи к полицейским обратился двадцатитрёхлетний петербургский предприниматель, заявивший о похищении ВАЗ-2103 тысяча девятьсот восемьдесят первого года выпуска, припаркованного возле дома номер двадцать один на Загребском бульваре.

Через два дня к правоохранителям с аналогичным сообщением пришёл двадцатичетырёхлетний сосед первого заявителя. С его слов, по тому же адресу неизвестный угнал ВАЗ-2101 тысяча девятьсот девяносто восьмого года выпуска.

Спустя некоторое время второй автомобиль был обнаружен полицейскими на Дунайском проспекте, после осмотра его возвратили владельцу. Чуть позже сотрудники органов смогли вычислить самого угонщика, тридцатиоднолетнего жителя Волхова, которого задержали в районе дома номер сорок девять по Среднему проспекту. Вскоре к своему владельцу вернулось и первое похищенное авто.

По факту угонов возбуждены уголовные дела, подозреваемого отправили в изолятор. Известно, что у мужчины богатое криминальное прошлое, включая грабёж и мошенничество.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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