Семидесятилетний житель Санкт-Петербурга принял участие в «спецоперации ФСБ» стоимостью чуть более девяти миллионов

Пожилой житель Выборгского района Северной столицы согласился сыграть роль живца в некой спецоперации по разоблачению злоумышленников-аферистов, тщательно разработанной сотрудниками Федеральной службы безопасности. Всё могло закончиться в полном соответствии с планом, если бы не одно «но»: как оказалось, сотрудники ФСБ и есть те самые аферисты, поимкой которых озадачился петербуржец.

Накануне сотрудники полиции приняли заявление от семидесятилетнего пенсионера, проживающего на проспекте Луначарского. Со слов заявителя, несколько дней назад ему позвонили с номера, заканчивающегося сакральным сочетанием цифр «112», и сообщили о секретной оперативной разработке, которой в данный момент занимаются спецслужбы.

Со слов собеседника, неизвестные мошенники были близки к полному фиаско и разоблачению, а мужчину решили посвятить в детали операции ради его финансовой безопасности. Неизвестно, каким образом анонимный «сотрудник ФСБ» смог убедить петербуржца в своей правоте, но последний в тот же день перевёл на «особо защищённый счёт» чуть более девяти миллионов рублей.

К сожалению добровольного помощника, на этом «спецоперация» и закончилась. Связь с липовым представителем службы безопасности прервалась, и пенсионеру пришлось обращаться со своей бедой к настоящим правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело. Мошенника ищут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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