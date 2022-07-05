Петербургским полицейским пришлось останавливать авто с «весёлым» содержимым багажника стрельбой по колёсам

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
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В Адмиралтейском районе Северной столицы внимание полицейских привлекло авто, водитель которого, судя по всему, куда-то очень спешил. Эта же торопливость помешала мужчине адекватно отреагировать на законное требование сотрудников остановиться – в какой-то момент он даже попытался сдать задом, чтобы избежать контакта с правоохранителями.
Однако, полицейские решили не сдаваться, и проявили настойчивость. В итоге после применения патрульными табельного оружия, нарушитель был остановлен.
Во время осмотра транспортного средства выяснились причины торопливости и излишней «скромности» водителя: как оказалось, в салоне машины находились более ста пакетов с растительным веществом. Проведённая экспертиза показала, что содержимое свёртков является наркотиком.
Помимо возбуждения уголовного дела по соответствующей статье УК РФ, задержанного привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на предмет наличия алкоголя в организме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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