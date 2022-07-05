Петербургским полицейским пришлось останавливать авто с «весёлым» содержимым багажника стрельбой по колёсам

Сегодня, 17:04

0

Image 16+
Петербургским полицейским пришлось останавливать авто с «весёлым» содержимым багажника стрельбой по колёсам
Фото из открытых источников

В Адмиралтейском районе Северной столицы внимание полицейских привлекло авто, водитель которого, судя по всему, куда-то очень спешил. Эта же торопливость помешала мужчине адекватно отреагировать на законное требование сотрудников остановиться – в какой-то момент он даже попытался сдать задом, чтобы избежать контакта с правоохранителями.

Однако, полицейские решили не сдаваться, и проявили настойчивость. В итоге после применения патрульными табельного оружия, нарушитель был остановлен.

Во время осмотра транспортного средства выяснились причины торопливости и излишней «скромности» водителя: как оказалось, в салоне машины находились более ста пакетов с растительным веществом. Проведённая экспертиза показала, что содержимое свёртков является наркотиком.

Помимо возбуждения уголовного дела по соответствующей статье УК РФ, задержанного привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на предмет наличия алкоголя в организме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

Вчера, 08:04

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

В центре Санкт-Петербурга двое приезжих россиян обстреляли мигранта

3-07-2022, 22:14

В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

3-07-2022, 19:14

Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

1-07-2022, 19:39

В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

1-07-2022, 15:39

Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

30-06-2022, 16:54

Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей

30-06-2022, 08:19

Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела

28-06-2022, 15:44

Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

27-06-2022, 20:19

В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

27-06-2022, 18:09

Под Алчевском горит склад боеприпасов

27-06-2022, 14:14

Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

26-06-2022, 22:54

В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

26-06-2022, 18:54

В Санкт-Петербурге посетитель «Дикси» во время неудачной попытки кражи ударил ножом старшего кассира

25-06-2022, 15:59

Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

24-06-2022, 22:54

Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

24-06-2022, 22:14

Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

24-06-2022, 21:59

В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

24-06-2022, 17:29

Петербургские приставы помогли взыскать пострадавшей в ДТП местной жительнице более миллиона рублей

23-06-2022, 18:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

6-07-2022, 08:54

0

Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми...

Подробнее
Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином

Вчера, 11:54

0

В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный. Остров Змеиный...

Подробнее
Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

0

Сегодня появилась информация о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Подробнее
В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе

В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе

6-07-2022, 15:54

0

Представители британской разведки заявили о том, что Россия после захвата Лисичанска будет двигаться на Славянск. В...

Подробнее
СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Вчера, 15:29

0

В настоящий период времени вся планета с замиранием сердца отслеживает ежедневные события в Донбассе, где на протяжении...

Подробнее
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных баз в Швеции и Финляндии

В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных баз в Швеции и Финляндии

Вчера, 00:14

0

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что альянс пока не планирует размещение военных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

5-07-2022, 23:24

0

Издание The New York Times выдало информацию о том, что на территории Украины находятся американские добровольцы и...

Подробнее
Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

6-07-2022, 14:04

0

Военные РФ начали использовать катера при ведении боевых дежурств на реке Днепр и в ее притоках. Об этом пишет «Военное...

Подробнее
Назван документ, который повысит пенсию на 5000 рублей

Назван документ, который повысит пенсию на 5000 рублей

Вчера, 08:44

0

Пожилые россияне имеют шанс повысить пенсионную выплату на несколько тысяч рублей со следующего месяца. Причем речь...

Подробнее
Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

Вчера, 08:04

0

Во Фрунзенском районе Северной столицы местный житель, пытаясь успокоить соседских детей, распылил газ из баллончика в...

Подробнее