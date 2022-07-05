Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

Сегодня, 08:04

0

Image 16+
Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети
Фото из открытых источников

Во Фрунзенском районе Северной столицы местный житель, пытаясь успокоить соседских детей, распылил газ из баллончика в замочную скважину квартиры, где они находились. В результате столь экстравагантного подхода мужчины к «воспитанию», двое детей пяти и семи лет попали на больничные койки, а сам петербуржец заработал административный арест на десять суток.

Как выяснили правоохранители, второго числа текущего месяца обвиняемый позвонил в дверь соседской квартиры, расположенной в многоэтажке по улице Турку, а когда к ней подбежали дети, распылил через замочную скважину газ, что привело к отравлению несовершеннолетних. Во время выяснения обстоятельств произошедшего, мать пострадавших рассказала полицейским о том, что у неё сложились напряжённые отношения с соседом, которого раздражал шум, издаваемый детьми во время игр. 

Пятого числа сорокадевятилетний подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для разбирательств. Мужчина сообщил правоохранителям, что плохо помнит все подробности инцидента, так как в тот вечер находился в нетрезвом состоянии. Тем не менее свою вину он признал, подчеркнув при этом, что не предвидел подобных последствий своего поступка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

Сегодня, 08:04

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

В центре Санкт-Петербурга двое приезжих россиян обстреляли мигранта

3-07-2022, 22:14

В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

3-07-2022, 19:14

Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

1-07-2022, 19:39

В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

1-07-2022, 15:39

Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

30-06-2022, 16:54

Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей

30-06-2022, 08:19

Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела

28-06-2022, 15:44

Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

27-06-2022, 20:19

В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

27-06-2022, 18:09

Под Алчевском горит склад боеприпасов

27-06-2022, 14:14

Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

26-06-2022, 22:54

В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

26-06-2022, 18:54

В Санкт-Петербурге посетитель «Дикси» во время неудачной попытки кражи ударил ножом старшего кассира

25-06-2022, 15:59

Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

24-06-2022, 22:54

Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

24-06-2022, 22:14

Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

24-06-2022, 21:59

В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

24-06-2022, 17:29

Петербургские приставы помогли взыскать пострадавшей в ДТП местной жительнице более миллиона рублей

23-06-2022, 18:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Вчера, 08:54

0

Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми...

Подробнее
У части граждан в РФ спишут 15 тысяч рублей с карты после 5 июля 2022 года

У части граждан в РФ спишут 15 тысяч рублей с карты после 5 июля 2022 года

4-07-2022, 10:09

0

Жителям Российской Федерации, пользующимся картами различных банков страны, сообщили о том, что появились совершенно...

Подробнее
Россиянка сравнила поездку в санаторий Минска с отдыхом в 90-х

Россиянка сравнила поездку в санаторий Минска с отдыхом в 90-х

4-07-2022, 11:14

0

Туристке из России довелось отдохнуть в санатории под Минском. В целом ей там понравилось, так как она описала отдых...

Подробнее
В США учредили медаль ветеранов-атомщиков за испытания ядерного оружия

В США учредили медаль ветеранов-атомщиков за испытания ядерного оружия

4-07-2022, 13:24

0

В США учредили новую медаль, которая получила название «Atomic Veterans Medal – «Медаль ветеранов-атомщиков». Медаль...

Подробнее
Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

5-07-2022, 11:54

0

Российским пенсионерам сообщили о единовременной денежной выплате, оформить которую можно в июле текущего года....

Подробнее
Петербургское предприятие расширяет реализацию двух импортозамещающих проектов, наладив выпуск гидромоторов и мини-погрузчиков

Петербургское предприятие расширяет реализацию двух импортозамещающих проектов, наладив выпуск гидромоторов и мини-погрузчиков

4-07-2022, 21:49

0

«Невский инструментальный завод» занялся реализацией импортозамещающих проектов, включённых в перечень Постановления...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

5-07-2022, 15:39

0

На портале «Тонкости туризма» появился рассказ российской туристки, которая отдохнула в Ессентуках. Россиянка...

Подробнее
Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

0

Сегодня появилась информация о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Подробнее
NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

5-07-2022, 23:24

0

Издание The New York Times выдало информацию о том, что на территории Украины находятся американские добровольцы и...

Подробнее
Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Вчера, 14:04

0

Военные РФ начали использовать катера при ведении боевых дежурств на реке Днепр и в ее притоках. Об этом пишет «Военное...

Подробнее