Петербургский суд арестовал жителя Купчино, распылившего газ через замочную скважину в квартиру, где находились маленькие дети

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Во Фрунзенском районе Северной столицы местный житель, пытаясь успокоить соседских детей, распылил газ из баллончика в замочную скважину квартиры, где они находились. В результате столь экстравагантного подхода мужчины к «воспитанию», двое детей пяти и семи лет попали на больничные койки, а сам петербуржец заработал административный арест на десять суток.
Как выяснили правоохранители, второго числа текущего месяца обвиняемый позвонил в дверь соседской квартиры, расположенной в многоэтажке по улице Турку, а когда к ней подбежали дети, распылил через замочную скважину газ, что привело к отравлению несовершеннолетних. Во время выяснения обстоятельств произошедшего, мать пострадавших рассказала полицейским о том, что у неё сложились напряжённые отношения с соседом, которого раздражал шум, издаваемый детьми во время игр.
Пятого числа сорокадевятилетний подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для разбирательств. Мужчина сообщил правоохранителям, что плохо помнит все подробности инцидента, так как в тот вечер находился в нетрезвом состоянии. Тем не менее свою вину он признал, подчеркнув при этом, что не предвидел подобных последствий своего поступка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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