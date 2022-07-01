В центре Санкт-Петербурга двое приезжих россиян обстреляли мигранта

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Накануне в районе полудня у тридцатидвухлетнего гражданина Таджикистана произошёл конфликт с двумя мужчинами неподалёку от станции «Владимирская» петербургского метрополитена. По предварительной информации, оппоненты произвели в сторону мигранта один выстрел, после чего скрылись с места происшествия, побежав в сторону входа в метро.
Дежурный наряд, прибывший по сигналу о стрельбе, опросил иностранца. Полицейские получили приметы нападавших, и уже через несколько минут мужчины были задержаны возле дома номер шестнадцать по Загородному проспекту.
В отделении полиции выяснилось, что один из задержанных является жителем Тамбовской области, а второй прибыл в Северную столицу из Ростовского региона. При личном досмотре у одного них было обнаружено пусковое устройство «Сигнал охотника», а также три патрона к нему.
В отношении приезжих возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как оказалось, обиженный приезжими мужчина сам нарушил российское миграционное законодательство – полицейские вручили мигранту административный протокол, оформленный по соответствующей статье КоАП.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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