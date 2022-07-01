В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

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Накануне днём в Северной столице на проспекте Стачек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, в результате которого в больницу попали два человека. Инцидент произошёл неподалёку от станции «Автово» петербургского метрополитена.
Согласно сообщению, озвученному представителями пресс-службы Главного управления МВД по Петербургу, в районе половины четвёртого дня у двигавшегося по проезжей части троллейбуса оторвалось колесо. Отлетев, оно задело двух человек. По предварительной информации, от удара пострадали мужчина и женщина, обоим пешеходам по тридцать семь лет.
Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавших в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку произошедшего ЧП.
Напомним, аварии подобного рода случаются довольно редко. Тем не менее в текущем году похожие инциденты на территории Петербурга уже фиксировались. В январе, после аналогичного происшествия в Шушарах, была госпитализирована пятнадцатилетняя девушка, в которую попало заднее колесо, отвалившееся от автобуса ПАЗ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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