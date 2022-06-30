Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

Вчера, 19:39

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Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ
Фото из открытых источников

Инцидент с курьером, произошедший в Приморском районе Северной столицы, стал основанием для возбуждения уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина, решивший не платить денег за товар, подозревается правоохранителями в совершении разбойных действий.

О произошедшем ЧП полицейские узнали накануне примерно в половине третьего дня, после обращения сорокаоднолетнего потерпевшего, работающего курьером по доставке. Со слов заявителя, около полудня на Богатырском проспекте некий мужчина вместо наличных предъявил ему топор, забрав привезённый заказ бесплатно. Сумму ущерба курьер оценил в две тысячи триста рублей.

Выехавшие по указанному адресу полицейские задержали в «нехорошей» квартире сорокалетнего безработного, изъяв у него похищенное. Мужчину доставили в отделение, где ему пришлось провести ночь в камере временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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