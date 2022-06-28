В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

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В Кировском районе Ленинградской области силовики задержали руководителя отряда поисковиков имени Юрия Гагарина. Во время обыска в его доме сотрудниками Центра «Э» были обнаружены предметы, хранение которых законодательно запрещено. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, которое может стать уже третьим в биографии подозреваемого. Ранее он дважды привлекался по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ, причём оба раза приговаривался к условным срокам заключения.
В доме тридцатисемилетнего мужчины, расположенном на территории СНТ «Ласточка», силовики обнаружили множество разнообразных патронов, пистолеты, гранаты и мины. Арсенал дополняли артиллерийские снаряды различного калибра. Около пятидесяти обнаруженных полицейскими предметов пришлось передавать взрывникам Росгвардии – состояние находок было довольно сомнительным, они могли сдетонировать при перевозке.
Напомним, отрядом имени Юрия Гагарина проводится работа по поиску и захоронению бойцов Красной армии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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