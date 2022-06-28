Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

Сотрудниками центра «Э» при содействии оперативников ФСБ и СОБРа накануне утром были задержаны двое тридцатидвухлетних приезжих, подозреваемых в вымогательстве. Для того чтобы лишить жертву кровно заработанных денег, приятели разыграли перед ним и его семьёй эффектный спектакль, причём в роли реквизита выступил охолощённый автомат Калашникова. За просмотр зрелища потерпевшему пришлось заплатить подозреваемым приличную сумму.

Инцидент произошёл около двух недель назад около дома номер шестьдесят четыре по Каменноостровскому проспекту. Угрожая липовым оружием местному жителю и его семье, приятели потребовали у петербуржца восемь миллионов рублей. Испуганный мужчина отдал вымогателям половину требуемых денег, но это их не остановило - в последствии злоумышленники продолжили требовать заплатить остаток суммы.

Во время обысков в квартирах подозреваемых, приехавших в Петербург из Дагестана, силовики изъяли шесть мобильников и светозвуковой автомат СХ-АК103 с сорока пятью патронами. Сейчас криминальные друзья находятся в изоляторе временного содержания. Известно, что ранее один из вымогателей уже привлекался за аналогичное преступление, а также за разбой. В послужном списке второго – умышленное причинение вреда здоровью, побег, дезертирство и нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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