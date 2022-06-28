Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей

Житель Севастополя, добиравшийся из Дубая в Москву через Пулково, сильно пожалел о своём желании перекусить в ресторане быстрого питания. Обед обошёлся ему в пятьсот двадцать шесть тысяч рублей – сообщили сегодня представители пресс-службы транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Своего кошелька тридцатипятилетний мужчина хватился уже в столице. Судя по воспоминаниям севастопольца, в последний раз он держал портмоне в руках в Пулково, когда платил за еду. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.

Сначала поиск исчезнувших денег никакого результата не дал, однако некоторое время спустя всплыла запись с камеры видеонаблюдения зала аэропорта. На ней полицейские смогли отчётливо разглядеть человека, забравшего чужой кошелёк. Вскоре оперативники смогли пообщаться с подозреваемым очно - пятидесятивосьмилетний безработный петербуржец был задержан по горячим следам. Оказалось, что он увидел на столе бесхозное портмоне, положил его в карман и быстро ретировался, покинув здание аэропорта.

В настоящий момент фигурант уголовного дела находится под стражей. Деньги возвращены владельцу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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