Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела

Сегодня, 15:44

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Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела
Фото из открытых источников

Петербургский центр «Э» возбудил уголовное дело в соответствии со статьёй о распространении фейковых новостей про Вооружённые силы Российской Федерации по мотивам переписки местного интернет-сообщества «Петербургские копатели».

Фигурант дела был задержан правоохранителями накануне в начале восьмого часа утра. По предварительной информации, пятидесятичетырёхлетний поисковик-любитель разместил в сообществе некую информацию, содержащую заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ.

Во время обыска у подозреваемого силовики изъяли ноутбук, мобильный телефон, немецкие знаки геральдики, нож и патроны времён Великой Отечественной войны. Кстати, своего увлечения мужчина особо не скрывал - фотографии всех жетонов и плашек подозреваемый в открытую размещал на собственной странице в соцсетях.

На данный момент петербуржец находится в камере изолятора временного содержания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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