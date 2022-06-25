Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

Сегодня, 20:19

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Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

Подвыпивший полуголый мужчина по известной лишь ему причине решил взять штурмом контрольно-пропускной пункт пожарной части в Пушкине. Вооружившись ножом, злоумышленник начал бить стёкла и угрожать находящемуся в помещении КПП сотруднику.

Ближе к пяти часам утра внимание патрульного дежурного наряда ОВО привлекли крики и звон разбившегося стекла, доносящиеся со стороны пожарно-спасательной части на Леонтьевской улице. Прибыв на место инцидента, росгвардейцы задержали возле пропускного пункта двадцатичетырёхлетнего подвыпившего мужчину, который рукояткой ножа громил стекло входной двери, угрожая дежурному.

Полуодетый дебошир настолько разошёлся, что успокоить его смогли только надетые наручники. После этого буяну вызвали бригаду скорой для осмотра изрезанных стеклом рук.

После оказания необходимой медицинской помощи задержанного передали в руки сотрудников полиции. Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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