Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ
Басманным судом наложен арест на имущество Вероники Белоцерковской, проходящей в качестве обвиняемой в рамках...Подробнее
Подвыпивший полуголый мужчина по известной лишь ему причине решил взять штурмом контрольно-пропускной пункт пожарной части в Пушкине. Вооружившись ножом, злоумышленник начал бить стёкла и угрожать находящемуся в помещении КПП сотруднику.
Ближе к пяти часам утра внимание патрульного дежурного наряда ОВО привлекли крики и звон разбившегося стекла, доносящиеся со стороны пожарно-спасательной части на Леонтьевской улице. Прибыв на место инцидента, росгвардейцы задержали возле пропускного пункта двадцатичетырёхлетнего подвыпившего мужчину, который рукояткой ножа громил стекло входной двери, угрожая дежурному.
Полуодетый дебошир настолько разошёлся, что успокоить его смогли только надетые наручники. После этого буяну вызвали бригаду скорой для осмотра изрезанных стеклом рук.
После оказания необходимой медицинской помощи задержанного передали в руки сотрудников полиции. Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего инцидента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Басманным судом наложен арест на имущество Вероники Белоцерковской, проходящей в качестве обвиняемой в рамках...Подробнее
Схема, которой пользовался злоумышленник, лишивший накоплений петербургского пенсионера, давно известна: мужчина по...Подробнее
МИД РФ выступило с заявлением о том, что НАТО провозглашает себя «ядерным альянсом» без учёта осложнений ситуации в...Подробнее
Великобритания может «объявить войну» России в случае, если британских добровольцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина,...Подробнее
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в радиоэфире ВВС рассказал о том, в какой ситуации он может подать в...Подробнее
Накануне правоохранители Невского района Северной столицы объявили в розыск неизвестного, подозреваемого в вооружённом...Подробнее
Международный валютный фонд оценивает высокую стоимость газа и нефти как возможный риск для межнациональной финансовой...Подробнее
Израильской авиации не удалось поразить цели в ходе демонстрационного мероприятия, на котором присутствовало...Подробнее
Продавцы воздушных шаров жалуются на нехватку и резкое подорожание гелия, вследствие чего цены на их продукцию, без...Подробнее
По причине прекращения поставок алкоголя именитых мировых производителей - американского Brown-Forman, британского...Подробнее
Комментировать