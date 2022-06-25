В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ
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Ленинским районным судом Северной столицы закончено рассмотрение уголовного дела в отношении петербуржца, которого обвиняли в незаконном обороте оружия. Мужчину, признанного виновным, задержали благодаря бдительности водителя такси.
Криминальная история началась после того, как подсудимый обнаружил в сарае на принадлежащем его семье земельном участке две ручные гранаты Ф-1 и бездымный порох. Решив заработать на опасной находке, мужчина разместил сообщение о продаже криминального товара на бесплатном сайте объявлений. Спустя некоторое время на одну из гранат нашёлся покупатель, который перевёл петербуржцу четыреста рублей. Получив деньги, мужчина вызвал такси и передал водителю свёрток для доставки по указанному адресу.
Во время поездки таксист заглянул в пакет, после чего сразу отвёз его в отделение полиции. Продавца задержали. Правоохранители изъяли у него вторую гранату, порох, а также наркотики.
Несмотря на уверения подсудимого, что он не воспринимал продаваемые гранаты в качестве оружия, считая их предметами антуража, которые можно разместить на полочке в шкафу, суд счёл его поступок преступлением. Петербуржец был приговорён к четырём с половиной годам условного заключения с четырёхлетним испытательным сроком.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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