Под Алчевском горит склад боеприпасов

Под Алчевском на Луганщине горит склад боеприпасов. Об этом сообщает издание «Новостной фронт». В городе очень громко - взрывы слышны и в соседних населенных пунктах.

Склад в Зимогорье, которое расположено между Алчевском и Луганском, загорелся и начал детонировать вследствие обстрела.

Местные жители говорят, что населенный пункт буквально «гремит». В Сети уже появились фото и видео, снятые поблизости от места происшествия.

Информации о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступило.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ нанесли по Зимогорью ракетный удар с помощью комплекса «Точка У».

Похожий удар украинские военные нанесли несколько дней назад по объекту в городе Сватово.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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