Под Алчевском горит склад боеприпасов

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Под Алчевском на Луганщине горит склад боеприпасов. Об этом сообщает издание «Новостной фронт». В городе очень громко - взрывы слышны и в соседних населенных пунктах.
Склад в Зимогорье, которое расположено между Алчевском и Луганском, загорелся и начал детонировать вследствие обстрела.
Местные жители говорят, что населенный пункт буквально «гремит». В Сети уже появились фото и видео, снятые поблизости от места происшествия.
Информации о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступило.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ нанесли по Зимогорью ракетный удар с помощью комплекса «Точка У».
Похожий удар украинские военные нанесли несколько дней назад по объекту в городе Сватово.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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