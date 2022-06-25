Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

Сегодня появилась информация о том, что во время проведения «Алых парусов» неизвестные вандалы изувечили кованые плафоны фонарей на Львином мостике, который был отреставрирован несколько лет назад. Судя по всему, кто-то пытался либо покачаться, либо залезть на светильники, но те явно не были рассчитаны на подобные нагрузки. О происшествии в учреждении узнали от сотрудников «Ленсвета», которые выехали на мост после звонка горожан, заметивших плачевное состояние плафонов.

Сейчас в «Мостотресте» решается вопрос о том, как поступить с испорченными фонарями. Предварительно сообщается о том, что скорее всего светильники, считающиеся объектами культурного наследия, временно будут отправлены на хранение, а вопросы, связанные с их восстановлением, будут рассматриваться позже.

Известно, что к поискам неизвестных, нанёсших ущерб городскому имуществу, подключились работники правоохранительных органов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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