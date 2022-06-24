В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

В центре Северной столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Мужчина, переходивший набережную Обводного канала, был сбит иномаркой, наехавшей на него после удара о грузовую «Газель». В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.

Инцидент произошёл накануне днём в районе пересечения улицы Черняховского и набережной Обводного канала. Столкнувшимися транспортными средствами управляли мужчины одного возраста - обоим участникам ДТП по сорок семь лет. Влетевший в грузовик автомобиль «Хёндэ Соната» отбросило на мужчину, который находился в этот момент на пешеходном переходе. Пересекавший проезжую часть пострадавший после удара отлетел и ударился об успевшую остановиться «Тойоту». Удар был такой силы, что прибывшим на место происшествия медикам оставалось только зафиксировать факт его смерти.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Виновник аварии пока отпущен под подписку о невыезде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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