В Санкт-Петербурге посетитель «Дикси» во время неудачной попытки кражи ударил ножом старшего кассира

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Накануне правоохранители Невского района Северной столицы объявили в розыск неизвестного, подозреваемого в вооружённом нападении на старшего кассира магазина «Дикси» по улице Чудновского. Сотрудник компании, попытавшийся воспрепятствовать выносу неоплаченного товара из помещения торговой точки, получил удар ножом в грудь. По счастливой случайности нож не задел сердце пострадавшего, молодой человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
ЧП произошло в начале шестого утра накануне. Посетитель магазина набрал товар в торговом зале, после чего попытался скрыться, пройдя мимо кассы. Двадцатиоднолетний кассир выбежал за злоумышленником на улицу, однако задержать его не смог: мужчина выхватил нож и ранил своего преследователя. Сейчас молодой человек помещён в хирургическое отделение Александровской больницы.
Нападавший посетитель уже задержан, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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