Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

Схема, которой пользовался злоумышленник, лишивший накоплений петербургского пенсионера, давно известна: мужчина по телефону сообщил пожилому человеку о том, что его дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие – сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД по региону.

О том, что неизвестный аферист обманул пожилого человека, полицейские узнали неделю назад, когда потерпевший обратился к ним за помощью. Семидесятипятилетний пенсионер рассказал о телефонном звонке, в ходе которого звонивший сообщил ему о неприятностях, возникших у близкой родственницы и заявил о том, что для «закрытия» вопроса необходима крупная денежная сумма.

По горячим следам правоохранители смогли задержать подозреваемого - оказалось, тридцатиоднолетний злоумышленник ранее уже был судим. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Как сообщили «Невские новости», есть данные о том, что задержанный проявлял подобную активность и в других районах Северной столицы.

Следствие продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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