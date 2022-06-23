Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения для Евгения Целикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый останется под стражей до двадцать первого августа.

Согласно сообщению объединённой пресс-службы городских судов, Целиков свою вину не признал и просил о мере пресечения, которая не связана с изоляцией от общества.

Ранее следователи обратились в суд с ходатайством, требуя арестовать трёх человек, которых подозревают в особо крупном мошенничестве: бывшего руководителя Водоканала, бывшего главу Центра государственной экспертизы и бывшего технического директора СК «Нострум». Для главного сметчика той же компании следствие запрашивает запрет на совершение определённых действий.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по фактам хищений при выполнении договоров СК «Нострум», работавшей с Водоканалом и СПбЭС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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