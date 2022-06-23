Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

Басманным судом наложен арест на имущество Вероники Белоцерковской, проходящей в качестве обвиняемой в рамках уголовного дела, возбуждённого по фактам распространения фейковых новостей о Вооружённых силах Российской Федерации.

Как сообщают осведомлённые источники со ссылкой на пресс-службу суда, в Москве наложен арест на квартиру и машино-место в паркинге, а в Северной столице судом арестованы земельный участок, квартира и два жилых дома, принадлежащие Белоцерковской.

Напомним, уголовное дело в отношении блогера было возбуждено Следственным комитетом в середине марта после ряда публикаций, которые Белоцерковская разместила в соцсетях. Статья, по которой её обвиняют, гласит о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооружённых сил под видом достоверных сообщений по мотивам политической ненависти или вражды.

После возбуждения дела подозреваемую объявили в розыск, после этого женщина была заочно арестована судом. Сама она в настоящее время находится за пределами страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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