В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

Сегодня появилась информация о несчастном случае, произошедшем накануне в Петроградском районе Северной столицы. Мужчина, проводящий сварочные работы на крыше стадиона «Газпром Арена», сорвался с высоты и упал на землю. Рабочий был госпитализирован прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи.

Инцидент произошёл на Футбольной аллее, один, примерно в одиннадцать часов утра. Пятидесятидвухлетний мужчина, работающий в подрядной фирме, находился на высоте около шести метров, причина падения пока неизвестна.

В крайне тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в больницу МЧС имени Никифорова. Во время осмотра медики диагностировали у него многочисленные травмы головы и повреждения внутренних органов. Все попытки врачей спасти мужчине жизнь успехом не увенчались - спустя примерно два часа пациент скончался.

Следственными органами проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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