Петербургские приставы помогли взыскать пострадавшей в ДТП местной жительнице более миллиона рублей

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Попавшая в дорожно-транспортное происшествие жительница Северной столицы стала инвалидом. Согласно решению суда, работодатель виновника аварии должен был выплачивать её ежемесячную компенсацию с учётом индексации суммы выплат. Однако, должник решил сэкономить, поэтому к делу подключились сотрудники петербургского УФССП.
После столкновения автобуса «Сетра» с самосвалом, которым управлял пьяный водитель, находившаяся в автобусе петербурженка получила множественные травмы различной степени тяжести. Медикам не удалось полностью восстановить здоровье пострадавшей, и в итоге ей присвоили бессрочную инвалидность. Смольнинский райсуд обязал работодателя водителя МАЗа выплачивать женщине пожизненную компенсацию, индексируя её в соответствии с действующим законодательством, но деньги последней поступали с задержкой и без увеличения суммы выплат.
Когда задолженность возросла до 1,2 миллиона рублей, петербурженке вновь пришлось обращаться в суд, который вынес постановление о взыскании с фирмы накопившегося долга в полном размере.
Исполнительный лист по делу передали в службу судебных приставов. После того как компания получила уведомление о возбуждённом исполнительном производстве, а приставы наложили в её отношении запрет на совершение определённых действий, руководство организации вспомнило о своих обязанностях и быстро погасило все долги перед истицей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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