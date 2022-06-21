В Петербурге молодая женщина сбила восьмилетнего ребёнка, который один переходил дорогу в неположенном месте

Накануне вечером серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошёл в районе дома 418 по улице Щербакова. По предварительной информации, тридцатилетняя жительница Санкт-Петербурга, сидя за рулём арендованного автомобиля, сбила восьмилетнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть без сопровождения взрослых в неположенном месте.

Скорая доставила пострадавшего в девятнадцатую городскую больницу в тяжёлом состоянии. Согласно сообщению источников, мальчик находится в реанимации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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