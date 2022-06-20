Молодой романтик из Петербурга уронил свою девушку в канал Грибоедова. Спасал жертву избыточного проявления чувств посторонний человек

Накануне около восьми часов вечера на Казанском мосту произошёл инцидент с участием гуляющей парочки, который мог закончиться весьма трагически. Молодой человек в шутку взял девушку на руки и перекинул её через ограждение. Спустя несколько секунд не рассчитавший силы парень уронил свою спутницу в воду.

Течение начало сносить девушку под мост. Кто-то из случайных свидетелей кинул ей спасательный круг, но его тоже снесло течением. Пока растерянный влюблённый наблюдал за происходящим, один из прохожих бросился в воду, чтобы спасти жертву неудачной шутки. Вскоре к месту инцидента прибыл дежурный катер, плавающих людей подняли на борт. Как сообщают присутствовавшие на месте происшествия очевидцы, во время нахождения в воде спаситель потерял паспорт и телефон.

Скорые доставили пострадавшую в клинику имени Раухфуса, а незнакомца – в Мариинскую больницу. Состояние пациентов удовлетворительное, обоих госпитализировали с подозрением на переохлаждение.

По непроверенной информации, объясняя произошедшее, девушка благородно умолчала про своего незадачливого кавалера, рассказав, что упала в воду случайно оступившись.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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