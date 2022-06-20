Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга посетили сотрудники УЭБ и ОМОН

Сегодня с утра в рамках уголовного дела по особо крупному мошенничеству, которым занимается ГСУ ГУ МВД, в петербургском Центре государственной экспертизы проходят обыски. В основу дела легли факты двойственности экспертиз, выдаваемых на одни и те же объекты.

Пресс-служба ЦГЭ и охрана учреждения комментарий по поводу проводимых оперативно-следственных мероприятий пока не дают, однако в самом центре визит силовиков подтвердили, добавив, что никого из его сотрудников на улицу не выпускают.

Напомним, государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» было создано в две тысячи девятом году. Ранее оно входило в структуру Госстройнадзора и до сих пор является подведомственным ему учреждением. В настоящее время ЦГУ проводит государственные и негосударственные экспертизы проектов и результатов инженерных изысканий, консультируя по проведению экспертной оценки проектов и смет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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