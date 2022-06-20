Жительница Санкт-Петербурга напала на сотрудников полиции, пытавшихся эвакуировать её авто

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Сегодня представители регионального Главного управления МЧС раскрыли подробности инцидента с участием сорокадвухлетней петербурженки и сотрудников правоохранительных органов.
Проезжая по одной из городских улиц, патрульные обратили внимание на автомобиль, припаркованный в неположенном месте. При попытке эвакуировать машину выяснилось, что в её салоне находятся дети. Спустя некоторое время у авто появилась и сама его хозяйка.
Согласно сообщению респондентов, петербурженка никак не отреагировала на неоднократные требования стражей правопорядка предъявить документы. Вместо этого она во весь голос поливала полицейских нецензурной бранью, а одному из них умудрилась нанести несколько ударов.
По сведениям «Невских новостей», завершив свою агрессивную атаку, женщина попыталась скрыться с места происшествия. Её задержали, после чего составили несколько административных протоколов. Теперь за насилие в отношении сотрудника полиции петербурженка может стать фигурантом уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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