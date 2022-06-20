Приставы взыскали более четырёхсот тысяч рублей с жителя Санкт-Петербурга, оставившего четверых сыновей бывшим жёнам.

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Сегодня представители пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов озвучили информацию о закрытии исполнительного производства в отношении местного жителя, задолжавшего серьёзную сумму денег бывшим женам. Петербуржец, оставивший на их попечении четырёх детей, не платил алименты до тех пор, пока приставы не пригрозили ему административным протоколом.
Мужчина должен был переводить на содержание сыновей около тридцати шести тысяч ежемесячно, однако почти целый год не спешил исполнять свой родительский долг. Когда же сумма задолженности превысила четыреста тысяч рублей, сотрудники петербургского управления ФССП занялись нерадивым отцом всерьёз.
Когда мужчина осознал, что ему реально грозит составление протокола о неуплате средств на содержание детей, он сам явился к приставам с квитанцией об оплате долга. При этом петербуржец сообщил о своём нежелании «запятнать репутацию», так как является сотрудником довольно престижной торговой компании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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