Всего за сутки в петербургские клиники поступили сразу два пациента с «пьяными» ранениями шеи

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Накануне в Выборгском районе Северной столицы был госпитализирован тридцатичетырёхлетний мужчина, пострадавший в результате нападения неизвестного, вооружённого отвёрткой.
В районе трёх часов ночи на пульт дежурного поступило сообщение о драке, произошедшей возле дома номер двенадцать по улице Симонова. Выехавший по звонку наряд застал на месте инцидента мужчину в крови, который пытался рукой прикрыть рану на горле. Перед тем, как его госпитализировали, петербуржец успел сообщить правоохранителям о том, что выпивал в компании отца и своего знакомого возле дома. В это время к ним подошли два человека, между мужчинами произошёл конфликт, и один из незнакомцев ударил пострадавшего отвёрткой в шею. Само орудие нападения находилось тут же, окровавленный инструмент изъяла оперативно-следственная группа.
Спустя несколько часов оперативники уголовного розыска смогли задержать нападавшего - тридцатишестилетнего мужчину, работающего кладовщиком.
Вечером того же дня другого петербуржца с аналогичным ранением доставили в клинику от фонтана, расположенного на проспекте Ленина в Кронштадте. Сорокалетний пациент ничего не смог сообщить правоохранителям по причине неадекватного состояния – мужчина был сильно пьян. Тем не менее полицейским удалось по горячим следам задержать его обидчика, тридцатилетнего безработного. Детали происшествия уточняются.
Скорее всего оба ЧП станут основанием для возбуждения уголовных дел. Сейчас полицейские занимаются решением этого вопроса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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